Civils tués en Ukraine : Moscou dans le déni après 13 morts Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Avril 2025 à 14:34

Guerre en Ukraine Atlanticactu/ Volodymyr Zelensky/ Vladimir Poutine/ Serigne Ndong Au moins treize morts et près d'une centaine de blessés à Kiev dans l'une des attaques russes les plus violentes Dans la nuit de mercredi à jeudi 24 avril, un intense bombardement russe a frappé l'Ukraine, faisant au moins treize morts et 97 blessés, selon un bilan provisoire. Cette offensive, l'une des plus meurtrières menées contre Kiev, survient alors que l'ancien président américain Donald Trump accuse l'Ukraine de faire obstacle à un potentiel accord de paix avec la Russie. D'après les autorités ukrainiennes, l'armée russe aurait lancé 70 missiles et 145 drones dans tout le pays au cours de la nuit, causant des destructions majeures, notamment à Kiev. Les secouristes et les habitants évoquent des scènes de chaos, tandis que les secours peinent à dégager les personnes encore prisonnières des décombres. Il s'agit d'une des attaques les plus destructrices subies par la capitale ukrainienne depuis le début du conflit. Le bilan, encore incertain, pourrait s'alourdir dans les heures à venir. Parmi les blessés, au moins huit se trouvent à Kiev. La Russie affirme de son côté avoir visé des infrastructures militaires et non des zones résidentielles. Le ministère russe de la Défense a indiqué que des armes de précision à longue portée avaient été utilisées pour cibler des installations du complexe militaro-industriel ukrainien, assurant que « toutes les cibles avaient été atteintes ». La dernière attaque d'une telle intensité remonte au début du mois d'avril, lors de laquelle une vingtaine de personnes avaient perdu la vie, y compris plusieurs enfants. Les services de secours ukrainiens, via Telegram, ont signalé d'importants dégâts sur des immeubles d'habitation, rendant les opérations de sauvetage particulièrement difficiles. Face à cette tragédie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a interrompu sa visite en Afrique du Sud pour rentrer d'urgence en Ukraine. Sur X, il a appelé la Russie à « cesser immédiatement et sans condition ses frappes ». « Depuis 44 jours, l'Ukraine observe un cessez-le-feu total, tandis que la Russie continue de tuer notre peuple », a-t-il dénoncé. Dans la matinée, il a également accusé Vladimir Poutine de n'avoir « qu'un seul objectif : tuer ».



Source : https://atlanticactu.com/civils-tues-en-ukraine-mo...

