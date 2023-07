Civisme : Le Mouvement pour la Citoyenneté, le Civisme, l'Ethique et le Travail, hausse le ton sur la situation du pays Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2023 à 22:34 | | 0 commentaire(s)| Le Mouvement pour la Citoyenneté, le Civisme, l'Ethique et le Travail (MCCET) hausse le ton sur la situation du pays. Le président du MCCET, Mamadou Wade exhorte les populations, à incarner le civisme. Il exhorte les parents aussi, à parler avec leurs enfants sur la situation que traverse le pays. Les membres du collectif pour la Citoyenneté, le Civisme, l'Ethique et le Travail, lancent un appel aux jeunes à plus de retenue.



