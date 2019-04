Ckeikh Omar Hann : "Le Sénégal dispose aujourd'hui de ressources humaines de qualité en TIC"

De l'avis du ministre de l'Enseignement Supérieur, le talent des étudiants sénégalais en technologie de l'information et de la communication (TIC) n'est plus à démontrer. En témoigne, les lauréats qui se sont distingués au concours international Huawei ICT 2019 et qui ont reçu leurs prix ce matin. Ainsi, Cheikh Omar Hann a plaidé pour la vulgarisation de la recherche au niveau de l'enseignement supérieur afin de booster rapidement le développement du pays.