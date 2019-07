Classement Fifa: Le Sénégal reste première nation africaine et intègre le Top 20 mondial Le Sénégal reste la première nation africaine de football après le classement Fifa Coca-Cola du mois de juillet révélé ce lundi par la FIFA. Les "Lions" font également un bond au plan mondial et intègrent le top 20 mondial.

Le Sénégal, finaliste de la dernière Can 2019, gagne deux places et se classe 2Oe au plan mondial. Les "Lions" restent leaders de ce classement au plan africain.



Vainqueur de la Can, l’Algérie (40e, +28), réalise la plus nette progression de ce mois de juillet, en engrangeant pas moins de 117 points. Les "Fennecs" sont désormais 4es sur le Continent, derrière Le Nigéria, demi-finaliste, et la Tunisie, deuxième nation africaine, également demi-finaliste de la dernière Can.

