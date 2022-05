Classement des sites web les plus visités au Sénégal : Seneweb en tête du classement et Leral.net garde sa 2e place ! ( Alexa.com )

Selon le classement Alexa à ce jour, jeudi 28 avril 2022, Seneweb reste le site web d’informations le plus visité au Sénégal. Il est suivi par Leral.net qui garde jalousement sa place parmi les leaders.En effet, LERAL.NET figure en 2e place derrière Seneweb et devant d’autres sites d’informations sénégalais présents dans ce classement du top 50 des plus visités au Sénégal.Les géants du web comme Youtube, Google et Facebook occupent les trois premières places auprès du public. Ensuite, vient Seneweb, à la quatrième place, mais premier en termes de notoriété pour les sites web d’informations générales, a-t-on constaté. Google.fr, Twitter, WhatsApp.com occupent respectivement la 5e, 6e et 7e place devant Leral.net qui se positionne à la 8e place, mais 2e dans la catégorie des sites web d’informations.Le site spécialisé, Wiwsport.com, occupe également une place de choix. En effet, ce site web d’informations sportives est classé à la 9e place. Les grands sites web comme Senego, Dakaractu, Senenews, Igfm, entre autres, figurent dans ce classement (voir capture).Les sites d’informations générales se multiplient au Sénégal avec l’offre de contenus divers sur l’actualité nationale et Internationale. En quelques clics, l’internaute entre en contact direct avec l’actualité nationale et internationale. De plus, certains des sites sénégalais sont spécialisés ou généralistes. Chaque année, constate-t-on, des agences de notation délivrent des résultats d’enquêtes pour déterminer le niveau de pénétration de chacun de ces supports sur le niveau local ou international.D’après des internautes, il est impossible de passer une journée sans consulter les contenus ou posts de Leral.net, sur ses différentes plateformes. Conscient de son apport dans le domaine, son top manager se donne de manière quotidienne, les moyens de sa politique d’information en ligne. En outre, dans sa quête permanente de la perfection, Leral.net met de manière régulière des articles bien recoupés, vérifiés et référencés.Les efforts du Groupe Leral, consentis dans le domaine d’informations ont été régulièrement relevés à travers des études et rapports périodiques d’agences de notation, dont l’Observatoire sur les systèmes d’informations, les réseaux et les inforoutes, Socialnetlink, Alexa etc. Et depuis belle lurette, les études et rapports placent Leral dans une position de leader de la presse en ligne derrière Seneweb.https://www.alexa.com/topsites/countries/SN