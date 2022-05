Clôture de la COM 2022: Le débat d'orientation ministériel et les tables rondes ont démontré que l'espoir est permis(Ministre) Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 18:29 | | 0 commentaire(s)| La cinquante-quatrième session de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique a été clôturée hier. Pour le ministre de l'Economie, du Plan, et de la coopération, Amadou Hott, le débat d’orientation ministériel ainsi que les différentes tables rondes qui se sont tenus ont démontré que l’espoir est permis. Il s'explique. "D’abord parce que, le continent dispose d’importantes ressources dont l’exploitation optimale devrait permettre de réaliser des progrès décisifs vers le développement économique et social de notre continent. Ensuite, parce que des propositions pertinentes et des idées novatrices ont été formulées lors de nos réunions", dira-t-il avant rappeler quelques domaines sur lesquels, la plupart des intervenants sont revenus. La secrétaire exécutive de la commission économique pour l'Afrique, Vera Songwe est revenu largement sur les questions abordées et les différentes plaidoiries.



