Club Afrique développement : Le crédit du Sénégal se positionne par l’accompagnement des entreprises locales prestataires Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2024 à 18:51 | | 0 commentaire(s)| Promouvoir les échanges bilatéraux entre les opérateurs économiques sénégalais et leurs différents homologues dans les pays de présence du Groupe Attijariwafa bank, afin de favoriser l’intégration régionale et l’essor de nos économies. C’est l’objectif qu’a rappelé le directeur général du crédit du Sénégal, Modou Seye. Ce dernier affiche son optimisme à travers l’organisation de cette mission multisectorielle. Il a insisté sur l’engagement de son institution à contribuer activement, à la croissance économique du Sénégal.

Sur le secteur Oil & Gaz qui est principal sujet de discussion des invités du club Afrique développement, le crédit du Sénégal se positionne par l’accompagnement des entreprises locales prestataires, fournisseurs des Majors du secteur.



Ainsi, Modou Sèye de réitère l’engagement de sa banque à accompagner les efforts dans ce secteur très important et qui positionne le Sénégal dans le gotha des pays avec qui, compter.



Modou Seye au micro de Birahim Toure et Pape Omar Gaye











