Coalition AAR Sénégal : Vous n'aurez ni notre haine ni notre indignation (Par Amadou Bâ)

Les éléments extrémistes de cette Coalition, semblent prendre le pouvoir dans cette Coalition. Mais c'est votre cuisine interne. Nous dénonçons, cependant, avec la dernière énergie, vos allégations mensongères de compromission et de barayeggo entre Yewwi Askanwi et Bby.





Vous, qui hier seulement, dans votre Communiqué, appeliez au respect strict de la légalité, accusez 24h plus tard, le Conseil constitutionnel de forfaiture juridique pour n'avoir pas invalidé la liste Yewwi Askan wi de Dakar.





Yewwi Askanwi ne fait aucunement confiance au Conseil constitutionnel en dépit de sa décision d'aujourd'hui, et reste plus que jamais déterminé à empêcher toute validation des listes de Bby après son Surplus de parrainages et la non parité de sa liste nationale. Il serait plus utile d'envisager, pour la suite, une plate-forme commune de lutte pour l'application stricte et rigoureuse de la loi par le Conseil constitutionnel et le ministère de l'intérieur.





Yewwi Askan wi réitère sa posture radicale devant les forfaitures électorales de Macky et considère Bby comme son SEUL et UNIQUE adversaire. Yewwi Askan wi ne répondra à aucune de vos provocations et accusations et se mettra à vos côtés quand vous serez victime des manigances électorales de Macky Sall et son Régime. Yewwi Askan wi espère retrouver la Coalition AAR Sénégal dans les grands débats programmatiques et demande à tous ses sympathisants de ne pas répondre à vos provocations continues et incessantes.





Eu égard à la respectabilité de certaines personnalités de votre Coalition que tout le Sénégal tient en estime et qui compteront dans le futur du pays, Yewwi Askan wi appelle à la raison et à la solidarité, pour faire face à la machinerie financière et policière de Macky. Yewwi Askan wi reste totalement et uniquement engagée à empêcher la participation de Bby aux élections législatives et refuse la guerre des Trois Coalitions qu'on veut lui imposer.

Source : https://www.exclusif.net/Coalition-AAR-Senegal-vou...