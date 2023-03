Cojecar: Samba Ndong, coordonnateur national demande à ses camarades de redéscendre à la base

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2023 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|

Samba Ndong, coordonnateur national de Cojecar revient sur la création de sa structure qui, au début était constituée de près de 21 personnes. Présentement, elle se retrouve sur l’ensemble des 45 départements du pays avec plus de 1000 membres. Ainsi, Samba Ndong demande à ses camarades de descendre à la base pour renforcer les militants afin de faciliter un second quinquénnat au Chef de l’Etat, Macky Sall. D’après le jeune responsable, il précise que ce n’est pas en suivant le Président Sall dans ses déplacements vers l’intérieur du pays qu’on l’aide à gagner. Mais, c’est en travaillant à la massification et, à la fidélisation des militants qu’il pourra rester au pouvoir. Donc, il insiste sur une remobilisation des troupes afin qu’après l’élection présidentielle de 2024, la limitation des mandats soit enlevée de la constitution.