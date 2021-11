Collectif des Femmes du Sénégal: Plus de 100 plaintes contre Aminata Badiane, le Proc' interpellé Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021 à 18:12 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif des Femmes du Sénégal a déposé ce mercredi plus de cent (100) plaintes au Tribunal de Dakar contre Amina Badiane et le comité national d'organisation de Miss Sénégal pour apologie du viol sur le Miss Sénégal 2020 Fatima Dione. Par ailleurs, les femmes ont condamné les propos d'Amina Badiane. Ainsi, elles interpellent le Procureur de la République pour que justice soit faite.



