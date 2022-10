Collectivités territoriales: Le ministre poursuit ses visites au niveau des différents services

Après le Programme National de Développement Local (PNDL) et l’Agence Nationale de l’Aménagement du territoire (ANAT), le nouveau ministre des Collectivités territoriales, Mamadou Talla, a fait des réunions techniques avec son équipe, ce mardi 11 octobre 2022, dans quatre services différents. La Direction des Collectivités Locales ( DCT ), la Direction de la Promotion du Développement Territorial (PDT), l’Inspection de l’Administration Locale (IAL) et l’Agence de Développement Municipal (ADM), ont constitué la deuxième visite du ministre, qui a effectué sa première sortie au PNDL et à l'ANAT.