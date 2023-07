Colloque international de solidarité pour les communes du Sahel : Le renforcement des collectivités territoriales face à la crise sécuritaire Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2023 à 22:20 | | 0 commentaire(s)| Le colloque international de solidarité avec les communes et les maires impactés par la crise sécuritaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger, organisé par l’Association des maires du Sénégal, s'est conclu ce vendredi 21 juillet 2023 avec succès. Sous le thème, « Ensemble pour plus de solidarité et de compassion agissantes avec les communes du Sahel », les deux jours de travaux ont permis de lever des mesures concrètes, dont la création d'un fonds de solidarité inter-collectivités, l'identification des moyens d'atténuation des impacts de la crise et le renforcement des échanges entre les communes fragilisées.



Le colloque vise également à sensibiliser les élus locaux sur la situation des communes fragilisées, à mobiliser des partenaires nationaux et internationaux pour soutenir directement les maires impactés, et à promouvoir les rôles et responsabilités des maires et élus locaux dans la recherche de la paix, de la réconciliation, de la sécurité et du développement durable dans la sous-région.



La cérémonie de clôture a été présidée par le Ministre des Collectivités, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, qui a salué cette initiative du président de l’AMS, Omar Bâ. Selon lui cette rencontre va renforcer davantage les collectivités territoriales afin de faire face aux défis sécuritaires dans le Sahel menacés par le terrorisme



Accueil Envoyer à un ami Partager