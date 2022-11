Colloque sur la prise en charge des maladies non transmissibles : Dr. Bernabé Gning revient sur l'importance de l'évènement Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 13:19 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur général de la santé publique, Dr. Bernabé Gning, a procédé hier à l'ouverture du premier colloque sénégalais sur les maladies non transmissibles. Selon lui, cet évènement s'inscrit dans un contexte mondial où ces maladies représentent la première cause de mortalité, aussi bien dans le monde en général qu'au Sénégal, en particulier. "Si nous ne prenons pas les mesures idoines dès maintenant, les maladies non transmissibles peuvent constituer un frein à l'émergence de notre pays", a dit M. Gning, avant de soutenir: "Nous portons un grand espoir que ce colloque servira de levier pour renforcer la lutte contre les maladies non transmissibles".



