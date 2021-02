Com' Politique - Ansoumana Sané: "Si on avait détourné 26 milliards au Prodac..." Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 05:08 | | 0 commentaire(s)| Jotna, Apr, Benno Bokk Yakaar, Y en a marre réunis lors de l'émission Com' Politique. Et selon Ansoumna Sané du Ministère de la Jeunesse, "c'est la première fois qu'un président de la République a une vision élargie, au-delà même du mandat en cours. Macky Sall est un Pro Jeunes et il en fait ses priorités, comme les femmes et le monde rural". A l'en croire, Macky Sall a trouvé beaucoup d'équations après son élection, dont deux cent mille jeunes diplômés sans emploi, compte non tenu des 100.000 qui en sont à la recherche. Il défend le Prodac, estimant que si "les 26 milliards dont on parle, étaient détournés, la structure ne fonctionnerait plus, alors que l'on paye jusqu'à présent les salaires", dit-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager