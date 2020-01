Comment éviter de contaminer son entourage avec la grippe ? Le virus de la grippe touche près d’une personne sur quatre. Même si certaines personnes sont plus susceptibles de souffrir des conséquences de cette infection, tous peuvent contracter le virus. Il est donc important de se rappeler quoi faire pour limiter sa propagation.





Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020

Le rhume ou la grippe?

Il n’est pas rare d’entendre quelqu’un dire qu’il a la grippe, mais est-ce bien le cas? Plusieurs d’entre nous confondent les symptômes du rhume et de la grippe, mais ces deux affections sont pourtant différentes à bien des égards. Si vous…



- êtes congestionné;



- avez le nez qui coule;



- éternuez;



- avez mal à la gorge;



- etc.

… il y a fort à parier que vous souffrez d’un rhume et non de la grippe. Un rhume dure en moyenne 7 à 10 jours.



La grippe, causée par un virus spécifique appelé l’influenza, attaque non seulement les voies respiratoires, mais entraîne d’autres symptômes parfois sévères qui peuvent vous empêcher de fonctionner normalement. Ces symptômes comprennent :



- des frissons;



- des maux de tête;



- des douleurs musculaires;

- de la fièvre;



- de la fatigue;



- etc.

Les complications de la grippe peuvent parfois s’avérer graves et mener à des hospitalisations, et dans les cas les plus extrêmes, à la mort. Certaines personnes sont plus vulnérables aux complications de la grippe, comme la pneumonie. C’est le cas, par exemple, des jeunes enfants, des personnes âgées et des personnes dont le système immunitaire est affaibli.



Comment se protéger?



L’influenza est un virus hautement contagieux; il se transmet facilement d’une personne à l’autre, notamment par les petites gouttelettes invisibles présentes dans l’air lorsque l’on tousse. Le meilleur moyen de se prémunir contre la grippe est d’éviter la contamination. Heureusement, des gestes posés au quotidien peuvent limiter grandement la propagation du virus de la grippe :



- Lavez-vous les mains souvent. Cela peut vous paraître redondant, mais le lavage fréquent et rigoureux des mains demeure encore le meilleur moyen d’éviter de transmettre les virus tels que celui de la grippe. Incitez les gens autour de vous à se laver les mains et apprenez à vos enfants à le faire correctement. À défaut d’avoir du savon, utilisez un liquide antibactérien contenant au moins 60 % d’alcool.

- Évitez les contacts. Si vous croyez être grippé, gardez vos distances. Évitez les baisers, les accolades et autres rapprochements. Avisez les gens de votre état. N’oubliez pas que le nez, les yeux et la bouche sont des parties du corps qui constituent des portes d’entrées du virus dans l’organisme. Voilà pourquoi il faut éviter de les toucher inutilement.



- Attention au partage des objets; certains d’entre eux peuvent être contaminés, comme un verre, des ustensiles ou du baume à lèvres. Si un enfant est porteur du virus, portez une attention particulière aux jouets, surtout s’il fréquente un établissement où se trouvent d’autres enfants, comme une garderie.



- Attention également au partage de sécrétions. Toussez et éternuez dans un mouchoir jetable ou dans le creux de votre coude. Si vous êtes malade, portez un masque ou encore mieux, demeurez à la maison bien emmitouflé dans une couverture! En plus de limiter la propagation du virus, le fait de vous reposer vous aidera à combattre l’infection plus efficacement.



Gardez en tête que le fait d’adopter de saines habitudes de vie peut contribuer à prévenir la contamination par le virus de la grippe et d’en limiter les conséquences. Bien manger, boire beaucoup d’eau, dormir suffisamment, faire du sport et éviter de fumer contribuent à votre santé générale et à celle de votre système immunitaire. Demandez à votre pharmacien de vous conseiller sur les mesures pouvant vous permettre de rester en santé pendant l’hiver et de vous prémunir contre les infections les plus courantes.

La vaccination… votre meilleure alliée



Le moyen le plus efficace de vous protéger contre le virus de la grippe est la vaccination. Un nouveau vaccin est disponible chaque année et il ne contient aucun virus vivant.



Considéré comme efficace et sécuritaire, le vaccin peut être envisagé par tout le monde, mais les autorités le recommandent tout particulièrement à certaines populations d’individus plus à risque. Votre pharmacien peut vous informer à ce sujet, de même que sur les avantages du vaccin pour que vous puissiez prendre une décision éclairée en ce qui le concerne, pour vous et pour les membres de votre famille. Il pourra en outre vous diriger vers une clinique de vaccination.

Il n’en tient qu’à vous de prendre les moyens pour éviter de contracter la grippe, et surtout, pour vous assurer de ne pas contaminer votre entourage si elle vous afflige… particulièrement les personnes qui vous sont les plus chères!



Source : Autre Presse

