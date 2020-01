Comment réussir à faire l'amour toute une nuit ? Les secrets ! Faire l'amour toute une nuit est un fait quand même relativement rare rassurez-vous, les films ne sont pas la réalité. Mais si vous vous êtes lancé un défi ou simplement que vous voulez pimenter votre relation, vous trouverez quelques astuces pour faire durer le plaisir ... toute une nuit ! Prenez une grande respiration ... c'est parti !





Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 15:29 | | 0 commentaire(s)|

Prenez votre temps pour faire l'amour toute la nuit



Afin de pouvoir faire l'amour toute la nuit, il est très important de prendre votre temps. Si votre chéri explose de bonheur dès le début de vos étreintes, il sera moins enclin à continuer par la suite. Mais cela dépendra essentiellement de son âge et du désir qu'il a pour vous.



Certains hommes peuvent avoir une érection aussitôt après l'éjaculation, mais pour d'autres, cela peut demander plus de temps.



Pour éviter de se retrouver dans le cas de figure où votre nuit ensemble se termine à 00h10, il est nécessaire de retarder le plus longtemps possible le moment de la pénétration et pour cela, les préliminaires sont essentiels.



Retardez le moment de l'orgasme pour faire l'amour toute la nuit



A la manière du tantrisme, privilégiez les caresses, les massages, les baisers avant de procéder à la pénétration, et lorsque vous débuterez celle-ci, faites en sorte qu'elle soit très lente afin de retarder le moment de l'éjaculation.



De plus, plus vos étreintes seront douces, moins vous vous fatiguerez et plus longtemps vous conserverez vos forces pour faire l'amour toute la nuit. Votre chéri peut également s'entraîner à avoir des orgasmes sans éjaculation, ce qui lui permettra de maintenir son érection plus longtemps.



Pour cela, quelques exercices comprenant respirations profondes et contrôle de sa jouissance sont nécessaires.

Alterner les positions pour faire l'amour toute la nuit



Pour rendre votre nuit plus excitante, ne vous enfermez pas dans une seule position tout au long de celle-ci. Sans vous contraindre à effectuer toutes les variantes du Kamasutra non plus, laissez parler vos corps et vos envies.



Ne vous imposez pas une série de positions que vous ne désirez pas réellement, mais variez selon ce que vous ressentez, si la position allongée sur le dos commence à vous gêner, allongez-vous sur le ventre, votre chéri pourra alors vous masser et même vous faire l'amour dans cette position.



Ne restez pas non plus au même endroit, déplacez-vous jusqu'au canapé ou même sur la table de la salle à manger. Vos sensations n'en seront que décuplées.



Des pauses coquines pour faire durer le plaisir



Entre chaque câlin, vous pouvez faire des pauses, soit seule, soit accompagnée. Parfois seule pour pouvoir éprouver une sensation de manque de votre partenaire.



Et parfois accompagnée, par exemple en prenant une douche, mais entrainez votre chéri avec vous, continuez vos caresses sous l'eau ou même dans un bain décoré de bougies.



Vous pouvez aussi dormir un peu dans les bras l'un de l'autre ou manger... Pour relancer vos câlins, n'hésitez pas à faire appel aux caresses génito-buccales, la fellation et le cunnilingus sont d'excellents préliminaires pour relancer le désir et l'excitation.











Source : Autre presse

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos