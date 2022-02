Comment s'occuper d'un nouveau-né et de sa maman, l'habillement indécent des filles...: Les conseils de Badiène Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Février 2022 à 18:08 | | 0 commentaire(s)| Badiene revient dans cette vidéo, sur comment on s'occuper d'une nouvelle maman et d'un nouveau-né. Elle dénonce egalement l'habillement indécent des filles et donne des conseils à ces dernières.



Accueil Envoyer à un ami Partager