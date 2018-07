Comment soigner une infection urinaire pendant la grossesse ? Dans quelques mois, votre famille va s’agrandir. Voilà qu’une infection urinaire pointe le bout de son nez. Vous fouillez donc Internet à la recherche d’un moyen naturel et efficace pour traiter les cystites. Ajoutez le D-mannose à votre trousse de soins ! Ce sucre simple détient le pouvoir de prévenir et guérir l’infection urinaire



Vous attendez un bébé et présentez tous les symptômes d’une infection urinaire ? C’est tout à fait possible. 10% des femmes enceintes souffrent de cystites durant leur grossesse. Mais pas de panique : les traitements existent.



La grossesse favorise l’apparition d’infections urinaires

Dès le premier trimestre de grossesse, les futures mamans sont particulièrement sensibles aux infections urinaires. Les urines de la femme enceinte, moins acides et plus sucrées, peuvent provoquer des infections urinaires.



Les changements hormonaux qui s’opèrent sur le corps de la femme tout au long de la grossesse, et plus particulièrement l’augmentation du taux de progestérone (une hormone sécrétée par les ovaires et le placenta) peuvent déclencher l’infection urinaire.



De plus, dès le début de la grossesse, les voies urinaires manquent de tonus. Le débit urinaire ralentit et l’urine stagne dans la vessie. Ce phénomène aide les germes à se développer plus facilement et les infections urinaires apparaissent.



La future maman encourt davantage de risque de contracter une infection urinaire si elle souffre d’un diabète de grossesse.



Enfin, les femmes qui contractent régulièrement des cystites en dehors de la grossesse ont de fortes chances d’en avoir à répétition lorsqu’elles attendent un bébé.



L’infection urinaire représente-t-elle un danger pour bébé ?

Rassurez-vous : si vous la prenez à temps, l’infection urinaire ne présente aucun risque pour le nouveau-né. La gynécologue suit de près la future maman tout au long de sa grossesse. Elle effectue donc régulièrement des tests d’urine. Ces contrôles aident à déceler l’infection urinaire.



Si sa maman a souffert d’une infection urinaire durant la grossesse, le bébé peut être infecté. Mais des examens sont alors pratiqués dès la naissance et le nouveau-né reçoit immédiatement le traitement adéquat.



L’infection urinaire peut-elle s’aggraver ?

Si vous souffrez de cystite durant votre grossesse, ne tardez pas à la soigner. Le risque de propagation existe. L’infection urinaire pourrait atteindre les reins et se transformer en pyélonéphrite.



J’attends un bébé : comment savoir si j’ai contracté une infection urinaire ?

• La cystite présente différents symptômes :



• Envie pressante et fréquente de faire pipi

• Sensation de brulure quand vous urinez

• Urine odorante

• Fièvre

• Mal dans le bas du dos



Quel traitement pour se soigner durant la grossesse?

La cystite se soigne souvent avec des antibiotiques. Pourtant, des moyens naturels et efficaces existent : ils préviennent ou guérissent les infections urinaires. Idéal lorsque l’on est enceinte !



Le D-mannose est un sucre simple, cousin du glucose. Il recouvre les cellules du tractus urinaire. On le retrouve dans certains fruits : les pêches, les pommes, les myrtilles ou les oranges. Le D-mannose traite naturellement les infections des voies urinaires. FEMANNOSE N®, qui contient du D-mannose offre une nouvelle approche de traitement des cystites en cas d’infection aigüe et à titre préventif. Contrairement aux antibiotiques, FEMANNOSE N® n’entraîne pas le développement de résistances par les agents pathogènes.



Autre avantage ? FEMANNOSE N ® est un dispositif médical végan : il ne contient ni gluten, ni lactose, ni agents conservateurs. Attention, la femme enceinte doit toujours consulter son médecin avant de prendre une médication.



Les gestes à adopter pour éviter l’infection urinaire

Quelques gestes simples peuvent vous aider à éviter l’apparition de cystites durant votre grossesse :



• Boire beaucoup d’eau

• Consommer du D-mannose.

• Se laver les mains après avoir été à selle

• Ne pas se retenir de faire pipi

• Éviter les sous-vêtements dans des matières synthétiques











