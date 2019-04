Comment soulager une sciatique naturellement

La névralgie sciatique, plus connue sous l’appellation de « sciatique », est une douleur ressentie à l’arrière des jambes. Cette douleur s’intensifie lorsque le sujet est exposé à basse température. Mais pourquoi à l’arrière des jambes et d’où vient le nom « sciatique ».

A l’arrière des jambes car c’est à ces emplacements que les deux des plus grands nerfs de l’organisme se situent et ces nerfs sont appelés « nerfs sciatiques » d’où le nom de « sciatique ».



La sciatique est due à une pression exercée par les muscles environnants le nerf sciatique sur ce nerf lui-même. Voici donc des astuces pour soulager la sciatique dont la douleur s’avère insupportable.



Le jus de pomme de terre et de céleri

Le jus de pomme de terre et de céleri donne des résultats exceptionnels contre les douleurs sciatiques. Son unique défaut est le recours nécessaire à un extracteur de jus. La recette exige d’extraire le jus de plusieurs pommes de terre et branches de céleri, jusqu’à atteindre 30 cl. Une fois que vous avez réalisé ces étapes, vous pouvez en boire quotidiennement.



L’ortie

Pour profiter de ses bienfaits, préparez-vous un bain avec un litre d’infusion d’ortie, ou passez sur la zone touchée quelques branches d’ortie fraîche qui vous permettront de soulager la douleur. Ce remède doit se faire avec délicatesse et au maximum deux fois par jour.



Le thym

Le thym est excellent allié de notre corps pour soulager les douleurs sciatiques, car il possède des vertus anti-inflammatoires. Pour cela, vous n’avez qu’à rajouter une cuillerée de thym frais dans un litre d’eau contenant une cuillerée d’ortie. Mettez ensuite ce mélange sur feu fort, et laissez cuire 15 minutes après ébullition. Laissez reposer 5 minutes, puis filtrez et buvez-en deux fois par jour.



L’ail

L’ail cru est un remède recommandé pour soulager la sciatique, car c’est un aliment qui nous aide à maintenir notre sang bien chaud, et favorise ainsi une bonne circulation sanguine, deux éléments clés pour soulager les douleurs.

















