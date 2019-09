Comment utiliser le basilic pour dire adieu au stress et à l'anxiété ? Le basilic est un remède naturel pour réduire l’impact du stress. C’est un analgésique naturel qui a des propriétés régulatrices du système nerveux qui aident à réduire le stress et l’anxiété.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019

Nervosité, anxiété, dépression, insomnie, troubles de l’appétit, changements de poids… Le stress est un trouble qui peut survenir de façon ponctuelle lors d’une situation



Voici le remède, c’est très simple!



Ajoutez 1 cuillère à soupe de feuilles de basilic dans un verre d’eau bouillante. Si vous utilisez du basilic frais, il faudra en mettre 2 fois plus d’eau.

Laissez ensuite reposer pendant 10 minutes et buvez lentement. Vous pouvez rajouter du miel.







Mam Dieng

