Comment utiliser le yaourt contre les démangeaisons et les brûlures vaginales?

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Décembre 2018 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

L’appareil génital féminin est une zone très sensible et souvent sujet, à des problèmes comme les infections. Les démangeaisons et les brulures sont souvent causées par une infection vaginale, l’usage des produits chimiques intimes, par des problèmes hormonaux, par une maladie sexuellement transmissible…



L’acide lactique et les bactéries présentes dans le yaourt peuvent apaiser les démangeaisons et les brûlures vaginales. Le yaourt naturel élimine les bactéries qui causent les infections qui peuvent se trouver dans la zone vaginale.



Mode d’emploi

- Appliquez directement 2 cuillères à soupe de yaourt nature sur la zone vaginale. Laissez agir une dizaine de minutes et rincez à l’eau tiède.

- Utilisez ce remède une fois par jour pendant une semaine.

Il faut l’inclure dans votre alimentation.



NB: Le yaourt permet aussi de diminuer l’odeur vaginale.

afriquefemme.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos