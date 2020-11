Commune de Sadio - Le Maire Pape Sidy Ndiaye liste les maux de sa commune et tacle sévèrement..." Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 21:43 | | 0 commentaire(s)| À 42 Km de Mbacké se trouve la commune de Sadio, une localité très connue dans le département grâce sa diversité culturelle et une population importante ( 3ieme commune la plus peuplée du département de Mbacké après celles de Touba et Mbacké). Pourtant, cette commune tant convoitée par les leaders politiques,manque presque de tout.

Notre première difficultés est l'enclavement de Sadio , s'en suivent les problèmes de l'eau et de l'électricité, fustige ra Maire Pape Sidy Ndiaye.



Même si dans le PUDC, il y a eu quelques réalisations, ça reste beaucoup à faire, a-t-il poursuivi.



Parlant de politique, Le Maire dénonce l'attitude du PDG de D-Media, et leader de Gueum sa Bop , Bougane Gueye qui, dit-il, a raconté dfes contres vérités en disant qu'il y eu lors des dernières élections présidentielles, une différence de 14 entre BBY et la coalition Idy 2019. Notre coalition a eu exactement 4236 voix, et celle de Bougane Gueye avec Idrissa Seck n'a récolté que 664 voix. Vous voyez la différence qui fait plus de 3000 voix, a-t-il rétorqué.



Pour le Maire Pape Sidy Ndiaye, le département de Mbacké attendais des nominations lors d'un dernier changement.6 Cependant, dit-il, Le Président Macky Sall est le seul qui a les prérogatives de nommer, et il faut le comprendre. Poursuivant, il déclare la commune de Sadio est plus que jamais déterminée à accompagner le Chef de l'État pour réussir sa mission.

