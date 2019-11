Communiqué- Port autonome de Dakar: Le Directeur général Aboubacar Sedikh Bèye lance l’opération "port salubre"

Ce mardi, les marins, les lamaneurs et les mécaniciens entourés de l’équipe de la Cellule Qualité, Hygiène et Environnement dirigée par Mme Kandji, se sont retroussé les manches aux côtés du directeur général, Aboubacar Sedikh Bèye pour rendre les lieux accueillants et salubres. Cet acte selon Mme Aïssatou Diallo de la Cellule qualité, hygiène et environnement entre dans le cadre du Projet d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie. Le focus d’hier a été mis sur la station de pilotage. Du 04 au 05 décembre, le Port de Pêche va prendre le relais.



La transformation du Port qui prendre en charge ce Projet d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie vise aussi à une amélioration globale du cadre de vie. Elle intègre une vision du directeur général Aboubacar Sedikh Bèye pour un environnement apte à renforcer les performances des travailleurs, mais surtout à motiver le personnel pour des performances individuelles et collectives, en vue de renforcer l’image de marque du Port de Dakar, a souligné Mme Aïssatou Diallo.



Déclaration du Directeur général du Port de Dakar: « Arriver à un port salubre et moderne »



« Cette journée de nettoiement lancée par la Cellule Qualité, Hygiène et Environnement entre dans le cadre de la transformation du Port de Dakar que j’ai engagé dans le sillage du Plan stratégique 2019-2023. De ma présence aux côtés des travailleurs de la station de Pilotage, j’ai voulu poser d’abord un acte citoyen, un acte d’un manager qui s’implique et qui voudrait que les travailleurs eux-mêmes prennent en charge leur cadre de vie.



L’espace du pilotage est une base de vie où travaillent des marins qui se relaient 24h/24. Ils ont alors besoin d’avoir les meilleures conditions de travail. Des accessoires ont été mises en place à la suite d’une visite que j’avais effectuée sur les lieux. Des lits et des matelas neufs ont été mis en place pour améliorer les conditions de séjour des travailleurs. La cuisine, les toilettes, le dallage, des fleurs pour permettre que les travailleurs soient gais.



Nous avons pu au cours de cette journée de nettoiement enlever les détritus qui cohabitaient avec les travailleurs. Ce qui est magnifique et essentiel, c’est que les travailleurs eux-mêmes qui ont décidé de prendre en charge ce nettoyage », a déclaré le directeur général du Port de Dakar Aboubacar Sedikh Bèye.



« Cet acte est la prise en charge de la transformation par les travailleurs eux-mêmes. Il n’y a pas plus important que de gérer son cadre de vie. Parce que vous accueillez des navires sur des plans d’eau qui ont été nettoyés par les marins. Il y a encore des chantiers qui restent à déblayer dans le cadre de décongestionnement, mais petit à petit, on va rendre ce port salubre et moderne », ajoute le directeur général du Port de Dakar, Aboubacar Sedikh Bèye.











La Cellule de Communication du Port de Dakar