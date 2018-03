Communiqué du Conseil des ministres du 14 mars 2018

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des ministres, mercredi 14 mars à 10 h, au Palais de la République.

Entamant sa communication autour de la consolidation de l’entente cordiale entre le Sénégal et la Gambie, le Chef de l’Etat se réjouit de la tenue, le 13 mars 2018, à Banjul, du premier Conseil présidentiel sénégalo-gambien et remercie le Président de la République de Gambie, Son Excellence Monsieur Adama Barrow ainsi que le Peuple Gambien frère pour l’accueil chaleureux et le bon déroulement de sa visite.



Dans ce cadre, le Président de la République engage les ministres concernés à veiller au suivi rigoureux des conclusions du Conseil présidentiel et à une gestion de proximité des dossiers en rapport avec leurs homologues gambiens, dans un esprit pragmatique.



Par ailleurs, rappelant la place prioritaire du développement de l’économie numérique, dans la dynamique du Sénégal émergent, le Président de la République demande au Gouvernement de consolider les acquis du Sénégal en la matière, notamment dans nos établissements scolaires, universitaires et au niveau des services publics dont la dématérialisation accélérée des procédures doit s’intensifier, afin de renforcer les performances de l’Administration et d’améliorer la satisfaction des usagers.



A cet effet, le Chef de l’Etat invite le Gouvernement à orienter davantage les jeunes élèves, étudiants et entrepreneurs vers les métiers d’avenir, ceux du numérique, pour optimiser le potentiel exceptionnel de création d’emplois et mieux positionner le Sénégal dans la société numérique internationale.



Dans cette perspective, le Président de la République décide de l’organisation, le 15 mars 2018 au CICAD, du premier Forum National sur le Numérique autour du thème « Jeunes et Numérique », un cadre de dialogue direct et constructif entre le Président de la République, le Gouvernement, les différents groupes de jeunes développeurs, les startups du secteur des TIC, les partenaires multilatéraux et les acteurs du secteur privé des TICs.



Poursuivant sa communication autour de la célébration, le 15 mars 2018 de la Journée mondiale des Droits des Consommateurs, le Chef de l’Etat réitère son engagement pour la protection des consommateurs. Il adresse également ses félicitations et encouragements aux associations de consommateurs pour leur engagement bénévole et le travail remarquable accompli au service de la collectivité.



Ainsi, saisissant cette occasion, le Président de la République rappelle toutes les mesures de baisse des prix des produits de première nécessité et d’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs qu’il a prises depuis son accession à la magistrature suprême et portant notamment, sur les produits alimentaires, le loyer, le gaz, le carburant et, plus récemment, sur l’électricité.



En outre, le Chef de l’Etat invite le Gouvernement à déployer, en collaboration avec les agences internationales spécialisées, un système efficient de traçabilité des médicaments pour lutter contre l’importation et la circulation de médicaments issus de la contrefaçon, qui mettent en danger la santé des consommateurs.



Le Président de la République invite le Gouvernement, en relation avec l’Institut de technologie alimentaire (ITA) et l’Association sénégalaise de Normalisation (ASN), à assurer un meilleur encadrement des producteurs locaux pour garantir le strict respect des normes de qualité des produits offerts aux consommateurs.



Enfin, notant avec satisfaction la signature du protocole d’accord sur la commercialisation des huiles brutes et raffinées d’arachide, le Chef de l’Etat félicite les producteurs, ceux du RASIAT ainsi que les industriels et les commerçants importateurs d’huile regroupés autour de l’UNACOIS. Le Président de la République les remercie d’avoir répondu à son appel, lancé à Kaolack et les encourage à une mise en œuvre diligente dudit protocole.



Abordant, la participation du Sénégal à la Coupe du Monde de Football en Russie, le Président de la République remercie la FIFA et Coco-Cola sponsor de la compétition pour le séjour du trophée à Dakar. Il réitère ses instructions au Premier Ministre pour assurer, au plus haut niveau, la coordination de la participation du Sénégal à cet évènement mondial.

Ainsi, le Chef de l’Etat demande au Gouvernement, en rapport avec la Fédération sénégalaise de Football, de prendre toutes les dispositions techniques, logistiques, administratives et financières requises, en vue d’assurer à l’équipe nationale de Football, une préparation optimale, gage d’une participation sportive pleine d’espoir pour les joueurs, leur encadrement, les supporters et l’ensemble du peuple sénégalais uni et solidaire autour de son équipe.

Le Chef de l’Etat a terminé sa communication sur le suivi des partenariats, de la coopération et son agenda diplomatique.

Le Premier ministre a adressé, au nom du Gouvernement ses félicitations au Président de la République pour la tenue de la 1ère session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien, à Banjul, avant de rendre compte de la coordination de l’activité gouvernementale.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait le point sur la situation africaine et internationale.

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a fait le point sur la conjoncture économique nationale et internationale.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait un exposé exhaustif sur le déroulement de la campagne de commercialisation de l’arachide 2017-2018.

Le ministre de la Culture a rendu compte de la préparation de la 13ème édition de la Biennale de l’Art africain contemporain prévue à Dakar du 03 mai au 02 juin 2018.

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté :

• le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux signée le 17 mars 1992, à Helsinki ;



• le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité nationale d’Assurance qualité de l’Enseignement supérieur (ANAQ-sup).





Le Secrétaire général du Gouvernement

Porte-parole