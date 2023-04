Compagnonnage politique : “Synergie Républicaine a honoré tous ses engagements pris avec le Président Macky Sall, ce qui n’est pas son cas! “ (Mohamed M. Diagne) Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2023 à 22:30 | | 0 commentaire(s)|

En prélude à l’élection présidentielle de 2024, le citoyen Président de synergie Republicaine, Mohamed Moustapha Diagne, avec sa délégation, a repris la tournée nationale de mobilisation des bases de Synergie Républicaine. Il s’est ainsi rendu dans les communes de Foundiougne et de Kaolack.

À Foundiougne, les populations ont magnifié les réalisations du gouvernement : le pont financé à hauteur de 42 milliards, l’usine de dessalement et le terminal portuaire.



À Kaolack, le citoyen Président a installé le nouveau président de la convention communale de Synergie suite au décès de monsieur Pape Diallo, ancien détenteur du poste.



Dans les deux localités les populations ont mis l’accent encore une fois sur le problème crucial de la formation et de l’emploi des jeunes, du financement des organisations féminines, des sites en mauvais état qui abritent écoles ou centres de formation professionnelle.



Après avoir pris bonne note de l’ensemble des doléances et préoccupations, le citoyen Président a délivré le message de Synergie Républicaine à l’attention des militants et militantes.

En effet, il leur a demandé de se mobiliser en vue de réussir les opérations de parrainage. Selon M. Diagne, son parti réaffirme son adhésion à la coalition GOR (Grande offensive républicaine) “qui n’a pas encore choisi son candidat.” Toujours selon lui, “Synergie Républicaine a honoré tous ses engagements pris avec le Président Macky Sall, ce qui n’est pas son cas. Il appartient à notre parti d’en tirer les conséquences lors de la tenue de son prochain congrès ordinaire”, a déclaré Mohamed M. Diagne. Enfin, le citoyen président appelle tous les acteurs au calme, à la sérénité et à adopter une posture responsable pour éviter à notre pays des tensions politiques inutiles...

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Compagnonnage-politique-...

