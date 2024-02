Concertations entre Gouvernement et communauté universitaire: 11 recommandations pour un enseignement supérieur de qualité Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Février 2024 à 22:29 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre, Amadou Bâ, a présidé, hier, jeudi, à Diamniadio, une large concertation avec la communauté universitaire. Il a été retenu 11 recommandations pour régler les problèmes du secteur. RUFISQUE – Après plusieurs échanges à huis clos, hier à Diamniadio, les autorités étatiques, conduites par le Premier ministre, Amadou Ba, et les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur se sont accordés sur 11 recommandations pour solutionner les problèmes. Prévue pour deux heures, la concertation a duré plus de quatre tours d'horloge.

« Cette rencontre est une occasion de passer en revue nos réalisations, d’identifier les difficultés et de concevoir des stratégies novatrices pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin », a dit le Chef du Gouvernement. Les Directeurs d’établissement public d’enseignement supérieur tels que les Isep ainsi que les responsables des centres des œuvres universitaires, entre autres acteurs, ont saisi l’occasion pour faire l’état des lieux du secteur, notamment les goulots d’étranglement qui plombent son développement.

Les recommandations retenues seront suivies dans leur exécution par un comité dédié, composé du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, du Ministère des Finances et du Budget, du Ministère de l’Enseignement supérieur et du Secrétariat général du Gouvernement. « Il est chargé d’évaluer les besoins réels de l’enseignement supérieur, étant entendu que le huis clos ce jeudi (hier) ne pouvait pas permettre de faire tout le travail », a précisé le Premier ministre. En plus, le Président de la République sera informé. Avec le Ministère des Finances, « des moyens disponibles seront dégagés pour prendre en charge, dans la mesure du possible, les besoins les plus urgents ». « Peut-être qu’on ne pourra pas tout régler en même temps, mais on va voir ce que l’État peut mettre comme moyens », ajoute Amadou Ba. La nouveauté dans la démarche, note-t-il au terme de la rencontre, c’est qu’on pourra avoir « une vision globale de la situation et agir selon les besoins en général ». Accélérer les chantiers prioritaires Dans un premier temps, le Ministère de l’Enseignement supérieur a d’abord été invité à prendre, en relation avec son collègue chargé des Finances, les dispositions pour accélérer la réalisation et la mise en service des chantiers prioritaires des universités ; ensuite, à diligenter les chantiers des classes préparatoires aux grandes écoles (Cpge), des espaces numériques ouverts (Eno) et les Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (Isep). Le Premier ministre a instruit le Ministère des Finances à soumettre, pour validation, un planning d’apurement des dettes fiscales, sociales et celles dues aux sociétés de distribution d’eau et d’électricité, mais aussi aux repreneurs des restaurants universitaires afin d’éviter une autre accumulation de dettes. Cette mesure sera suivie aussi d’un audit des dépenses sociales. Le quatrième point des recommandations a porté sur le calendrier universitaire fortement perturbé. Sur ce point, le Ministère de l’Enseignement supérieur est invité à travailler avec les instances académiques afin de prendre les mesures appropriées pour un réajustement du calendrier. Afin de juguler le déficit en personnel enseignant et de recherche, le Ministère doit aussi soumettre un plan de validation pour le recrutement, en fonction des besoins de chaque université. Le flux d’étudiants en Master et Doctorat fera l’objet d’une étude prospective. La tutelle a été instruite de procéder à la finalisation du processus de lancement du premier satellite sénégalais « Gainde Sat ». Elle est appelée à veiller aussi à la mise en service du super calculateur. Le Ministère de l’Enseignement supérieur est invité à achever les travaux des résidences des campus sociaux et à soumettre un programme spécial d’équipements. Il devra poursuivre les efforts d’apurement de la dette due aux établissements privés d’enseignement supérieur. Daouda GUEYE (Correspondant) AMADOU BA, PREMIER MINISTRE « Nous sommes déterminés à garantir un enseignement de qualité » Le Premier ministre, Amadou Bâ, a, dans son propos introductif, réaffirmé l’engagement du Gouvernement envers l’enseignement supérieur. « Je tiens à réaffirmer l’engagement ferme de notre Gouvernement envers l’enseignement supérieur. Nous sommes déterminés à œuvrer, sans relâche, pour garantir à chaque citoyen l’accès à un enseignement supérieur de qualité et à créer les conditions nécessaires à l’émergence d’une société du savoir dynamique et prospère », a-t-il déclaré. Amadou Ba a invité le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Moussa Baldé, à travailler avec les instances académiques afin de prendre les mesures appropriées pour un réajustement du calendrier universitaire. Les enseignements universitaires sont fortement perturbés par les violentes émeutes politiques de juin 2023. D. GUEYE



Source : https://lesoleil.sn/concertations-entre-gouverneme...

