Condamnation d'Ousmane Sonko : Me Ngagne Demba Touré détruit Ismaïla Madior Fall

Ngagne Demba Touré, membre de Pastef/Les Patriotes et de la coalition Yewwi Askan Wi a, face à la presse, indiqué que « la mauvaise foi » du ministre de la Justice qui cherche à manipuler les populations, est manifeste. Le ministre de la Justice, dit-il, dépasse maintenant son attribution. Il ne lui revient pas de commenter une décision de justice. Cette approche d'Ismael Madior Fall démontre de l'immixtion de l'exécutif dans la justice. « Cela peut influencer la juridiction d'appel. Parce que, le dossier est toujours en cours. Il y a un prononcé tant que le juge ne sort pas la décision, la cour d'appel ne peut pas statuer. Le juge qui a prononcé la sentence n'a pas encore dit sur quelle base et le ministre de la Justice se permet de le faire. Cela signifie tout simplement qu'il s'est immiscé dans le jugement. Ce qui est catastrophique.

Le ministre de la Justice a affirmé que dans l'ordonnance de renvoi, il figure la corruption de la jeunesse. Ngagne Demba dégage en touche et crie tout haut que ce délit ne figure pas dans l'ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle d’Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye. Pour lui, il s'agit d'un commentaire subjectif. " De tailleur de la constitution, Ousmane Sonko passe à falsificateur de décision de justice", regrette-t-il.



Le ministre de la Justice a aussi expliqué sur un plateau de télévision que le juge n'a pas acquitté Ousmane Sonko du crime de viol, mais a disqualifié en corruption de la jeunesse. En réponse à cette assertion, le responsable politique de Pastef explique qu'il s'agit d'une contrevérité. Pour lui, ce n'est pas la même infraction et il n’y a aucun link entre les deux chefs.



