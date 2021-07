Condamné en Belgique à un an de prison et 4.000 EUR d’amende après un faux test PCR Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 22:30 | | 0 commentaire(s)|





Source : Un voyage avec un faux test PCR a coûté cher à un homme condamné en Belgique à un an de prison et une amende de 4.000 euros. En France, une condamnation pour ce genre de délit peut s’avérer même plus grave, jusqu’à trois ans de prison et une amende de 45.000 euros.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2021071310458738...

