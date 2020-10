Condoléances chez Serigne Pape Malick Sy : le Chef de l’Etat Macky Sall promet de maintenir les mêmes « liens affectueux » avec la famille Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 00:59 | | 0 commentaire(s)|



C’est donc vers 17h 50 minutes que le Président Sall est arrivé sur place. Etaient présents le DG de l’ANAMO Maodo Malick Mbaye, le communicateur traditionnel Khadim Samb, Pape Cissé, neveu de Serigne Pape Malick Sy, les deux filles de l’ex porte-parole du Khalife Général des Tidianes, mais aussi sa veuve ainsi que un de ses fréres Cheikh Tidiane Sy Al Amine. Autant dire, une cérémonie de présentation de condoléances sobre qui n'a réuni que la famille du marabout.

Lors de son adresse à la famille, le Président Macky Sall est revenu sur les relations particulières qu’il avait avec Serigne Pape Malick Sy. C’est d’ailleurs a-t-il expliqué, une des raisons qui l’ont poussé à faire le déplacement à la maison mortuaire. Serigne Pape Malick Sy, a raconté le Président Sall, l’a beaucoup soutenu, ce qui en fait « son ami et aussi son grand frère ». Il a par ailleurs indiqué à la famille qu’il maintiendrait intacts avec elle, les « liens affectueux » qu’il avait avec Serigne Pape Malick Sy. Il n’y aura donc, a-t-il assuré, aucune rupture entre lui et la famille.

Une marque de sympathie que la famille a beaucoup appréciée appréciée avant de remercier le Chef de l’État pour ce déplacement.

