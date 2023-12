Conférence annuelle des chefs de Parquet : L’engagement ferme de Me Aissata Tall Sall Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2023 à 16:37 | | 0 commentaire(s)|

Hier jeudi 21 décembre, au CICAD, s’est déroulée la Conférence annuelle des chefs de parquet, sous la direction d’Aïssata Tall Sall, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Devant une assemblée composée de procureurs, de divers acteurs de la justice, de parlementaires, d’ordres professionnels judiciaires, de représentants de la société civile et de forces de […] Hier jeudi 21 décembre, au CICAD, s’est déroulée la Conférence annuelle des chefs de parquet, sous la direction d’Aïssata Tall Sall, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Devant une assemblée composée de procureurs, de divers acteurs de la justice, de parlementaires, d’ordres professionnels judiciaires, de représentants de la société civile et de forces de l’ordre, la ministre a évoqué les problématiques liées aux longues détentions. Elle a également mentionné l’élaboration d’un projet de loi imminent pour y répondre. L’intervention d’Aïssata Tall Sall a mis en avant les défis associés aux longues détentions et a évoqué les grandes lignes d’une proposition législative visant à s’attaquer à cette question. Les chefs de parquet ont saisi cette occasion pour échanger sur les difficultés rencontrées dans leurs missions respectives, favorisant ainsi un dialogue constructif et renforçant la collaboration au sein du secteur judiciaire. L’initiative a été saluée pour sa transparence et son ouverture, offrant une tribune pour discuter des sujets délicats associés au fonctionnement de la justice. Ce format de conférence aspire à une meilleure compréhension des mécanismes judiciaires et à une communication claire, visant à dépasser les idées reçues souvent présentes dans l’opinion publique.



Source : Source : https://lesoleil.sn/conference-annuelle-des-chefs-...

Accueil Envoyer à un ami Partager