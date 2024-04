Conférence religieuse de Serigne Modou Kara Samb : « Comment développer son leadership », un thème qui arrive à son heure… Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 16:47 | | 0 commentaire(s)| Dans un Sénégal qui décide de changer ses dirigeants temporels coté politique, avec le plus jeune président de son indépendance à nos jours, élu, le thème « Comment développer son leadership » ( en wolof "nakka lesdi xaranee sa ndjiit"), arrive à point. C'était lors d’une conférence religieuse animée par Serigne Modou Kara Samb.

En ce mois béni du ramadan, Al Wafa, une fondation pour la préservation des vertus de la foi mais aussi de partage du Savoir fidèle à sa mission avait invité le Conférencier , Serigne Modou Kara Samb, un natif de Darou Mouhty, au riche parcours en enseignement islamique et franco-arabe, souvent majoritaire de sa promotion, en est l’animateur.



Ce Diplômé universitaire en technologie et génie électrique, Pur produit de l’université Sornonne business School, mais aussi des universités comme celle de San Francisco des Etats-Unis, l’animateur de ce thème est un grenier du Savoir qui maitrise très bien son sujet...



