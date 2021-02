"Confrontation": La patronne de Sweet Beauty se lave à grande eau et enfonce...les enquêteurs" Rédigé par leral.net le Samedi 13 Février 2021 à 16:32 | | 2 commentaire(s)| Sur ce qui peut être appelé comme "une confrontation", Ndèye Khady Ndiaye, la patronne de Sweet Beauty se lave à grande eau et au micro de Dakar Matin, dégage toute responsabilité dans l'affaire du présumé viol entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. A l'en croire, c'est elle qui a massé Sonko en 2019 et cela s'est répété une autre fois, affirmant que le leader de Pastef est doux comme un agneau. Elle raconte le film de son audition et enfonce les enquêteurs, qui l'incitaient à dire que Sonko a violé Khady Sarr, moyennant un paiement de 40.000.000 Ffa.



Accueil Envoyer à un ami Partager