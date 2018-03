Congo Brazzaville : Un commerçant sénégalais retrouvé ligoté et sauvagement assassiné

La série noire se poursuit pour les sénégalais de la diaspora. Après Idy Diène en Italie, Mame Mbaye Ndiaye et Ousseynou Mbaye en Espagne et Marie Faye aux États-Unis, c’est au tour de Mouhamadou Baldé au Congo. Selon Libération un commerçant d'une quarantaine d'années habitant à Brazzaville (Congo) a été retrouvé dans sa boutique «ligoté et sauvagement assassiné». Le journal rapporte que le crime s’est déroulé dans la nuit du 24 au 25 mars, à proximité du marché de Kintélé. L’ambassadeur du Sénégal au Congo, Batoura Kane Niang, «a exprimé ses profonds regrets et son indignation». «Ils ont été froidement assassinés par des bandits récidivistes qui leur réclamaient toujours de l’argent», a ajouté la diplomate qui réclame justice.



Abordant, le sujet lors du Conseils des ministres de ce mercredi, le Président Macky Sall a réaffirmé son engagement à « mener toutes les actions requises, en vue d'élucider les conditions de décès de nos compatriotes dans certains pays dont les autorités ont été instamment saisis à cet effet ».



En outre, le Chef de l’Etat invite le Gouvernement, nos missions diplomatiques et consulaires notamment, à prendre toutes les mesures préventives nécessaires, afin d'assurer le recensement et le suivi adéquats de nos compatriotes dans les pays de séjour.



