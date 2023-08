Conseil des Ministres du Mercredi 02 Août 2023: Prendre les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 02 août 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky Sall. A l’entame de sa communication, le Président de la République s’est incliné devant la mémoire des deux personnes décédées, suite à l’attentat aux « cocktails mototov » […]

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 02 août 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky Sall.

A l’entame de sa communication, le Président de la République s’est incliné devant la mémoire des deux personnes décédées, suite à l’attentat aux « cocktails mototov » perpétré, hier, sur un bus de transport public, à hauteur du quartier de Yarakh à Dakar. Le Chef de l’Etat a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le Président de la République a dénoncé et condamné fermement cet acte terroriste odieux et criminel contre des populations innocentes pour lequel les auteurs et leurs complices seront recherchés, arrêtés et mis hors d’état de nuire. Face aux tentatives de subversion et de déstabilisation, et au regard des menaces et violences préméditées, le Président de la République a tenu à rassurer les populations que toutes les dispositions appropriées sont prises par l’Etat pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’étendue du territoire national. Abordant la sécurité routière et l’accélération de la modernisation des transports routiers publics, le Président de la République a, après son message du 26 juillet 2023, présenté, à nouveau, ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, des victimes du tragique accident de la route survenue à Ngeune Sarr, dans la région de Louga, et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Le Chef de l’Etat a souligné la nécessité de faire appliquer, dans toute sa rigueur, les dispositions du Code de la route, mais également de veiller davantage au contrôle technique des véhicules de transport public.

A ce titre, le Président de la République a signalé l’urgence d’accélérer, en concertation avec l’ensemble des acteurs des transports routiers, le renouvellement des parcs de bus, taxis et gros porteurs afin d’améliorer la circulation et la sécurité routières. En outre, le Chef de l’Etat a demandé, au Ministre en charge des Transports terrestres de veiller à l’amélioration de l’organisation de la gestion des systèmes de transports routiers dans une dynamique de professionnalisation des métiers et de respect des règles du Code du travail et de sécurité sociale dans le secteur au profit des employés, en particulier les chauffeurs et les receveurs. Le Président de la République a, enfin, rappelé la nécessité d’accorder une attention particulière à la modernisation soutenue de la Société nationale « Dakar Dem Dik » par le renforcement de son parc avec des bus neufs adaptés, et sa complémentarité opérationnelle avec l’exploitation des réseaux de transport du TER et du BRT.

Revenant sur l’excellence du système éducatif et la maitrise stratégique de l’orientation des élèves et des nouveaux bacheliers, le Chef de l’Etat a adressé ses chaleureuses félicitations aux (103) lauréats de l’édition 2023 du Concours général, placée sous le thème : « Opportunités et défis de l’intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais ».

Le Président de la République a saisi l’occasion de ce Conseil, pour rendre un vibrant hommage au parrain de l’édition de cette année : le Ministre Daniel Cabou, un Grand Serviteur de l’Etat, une référence, pour les jeunes générations, en matière d’engagement, de patriotisme, de loyauté et d’humilité. Le Chef de l’Etat a félicité le Ministre de l’Education nationale, les personnels enseignants, les parents d’élèves et toute la communauté éducative pour les résultats satisfaisants obtenus en 2023 aux examens du baccalauréat, du BFEM et du CFEE. Dans ce contexte, le Président de la République a demandé au Ministre de l’Education nationale, au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et au Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion de veiller notamment à l’orientation dans les délais des nouveaux bacheliers dans les universités et établissements d’enseignement supérieur public, mais également d’accompagner l’orientation d’élèves titulaires du BFEM dans les filières d’enseignement professionnelle et technique, conformément au quota de 30 % retenu.

Le Chef de l’Etat a rappelé, enfin, la nécessité d’engager :

l’actualisation des programmes scolaires, ainsi que le renforcement impératif de l’instruction civique dans les écoles ;

l’accélération de la réhabilitation et de l’informatisation des établissements scolaires ;

la réforme du Baccalauréat et la montée en puissance des lycées d’excellence et des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles afin de consolider la qualité et les performances du système éducatif national.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République est revenu sur les sujets suivants :

les préparatifs du Grand Magal de Touba : en demandant au Gouvernement de prendre toutes les dispositions logistiques et sécuritaires adéquates, en vue d’assurer, en liaison avec le Comité d’organisation et les différentes parties prenantes, un bon déroulement de l’évènement ;

le suivi des actions de prévention et de gestion des inondations : en rappelant au Premier Ministre, et aux Ministres en charge des Forces armées, de l’Intérieur, de l’Eau et de l’Assainissement, de la Prévention et de la Gestion des Inondations, l’urgence de mobiliser les dispositifs préventifs d’assainissement et de pompage des eaux pluviales, afin de limiter les risques d’inondations signalés dans les quartiers de la région capitale et dans les communes impactées (Touba, Keur Massar, Thiès, Bambey…).

Le Chef de l’Etat a demandé, par ailleurs, au Ministre en charge des routes de veiller, en cette période d’hivernage, à la fluidité de la circulation sur les routes et autoroutes du Sénégal.

Dans sa communication, le Premier Ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l’activité gouvernementale en évoquant :

la réunion sur les inondations ;

les Jeux de la Francophonie ;

la préparation du PAP3 du PSE ;

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;

le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a fait une communication sur le Forum international pour le financement des infrastructures ferroviaires en Afrique ;

le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne agricole 2023-2024 et les statistiques des exportations des produits horticoles.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

le projet de loi autorisant la création de la société nationale dénommée « Autoroutes du Sénégal » (ADS) ;

le projet de décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Laboratoire national de référence dans le domaine du Bâtiment et des Travaux publics (LNR-BTP) ;

le projet de décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA) ;

le projet de décret fixant le régime spécial applicable aux personnels administratif et de service (PATS) des établissements publics d’enseignement supérieur et des centres des œuvres universitaires.

le projet de décret portant organisation du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Alassane DIALLO, Inspecteur principal de l’Éducation populaire, de la Jeunesse et des Sports, est nommé Directeur général de la Jeunesse au Ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi.

Monsieur Doudou SANKHARE, Inspecteur de l’Éducation Populaire, de la Jeunesse et des Sports, est nommé Inspecteur des Affaires Administratives et Financières (IAAF) au Ministère de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi, remplacement de Monsieur Mouhamed DIENG admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Théodore Adrien Sadio NDIAYE, Inspecteur de l’Éducation populaire, de la Jeunesse et des Sports, est nommé Directeur des Activités Socio-éducatives au Ministère de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi.

Monsieur Elimane BA, titulaire d’un Master en Management et Gestion des Entreprises, est nommé Directeur de l’Information Jeunesse au Ministère de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi. 4 Communiqué du Conseil des Ministres du 02 AOUT 2023

Monsieur Samba FALL, Juriste financier, est nommé Directeur de la Promotion de l’Entreprenariat au Ministère de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi.

Monsieur Mamadou Abdoulaye TOURE, Juriste, est nommé Directeur de la Transformation du Secteur public au Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, poste vacant.

Monsieur Mamadou DJITE, Expert en Décentralisation et Développement local, titulaire d’un Master 2 en Sciences politiques et Relations internationales, est nommé Directeur de l’Encadrement et de la Transformation des Entreprises informelles au Ministère de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel.

Monsieur Papa Ngor THIAO, Economiste Planificateur, est nommé Directeur de la Coopération décentralisée au Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires.

Monsieur Ousmane Niébé DIOP, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général du Fonds de Développement des Transports terrestres (FDTT), en remplacement de Monsieur Modou Kane DIAO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Fait à Dakar le 02 août 2023

Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes Entreprises,

Porte-parole du Gouvernement

Abdou Karim FOFANA

Source : https://lesoleil.sn/conseil-des-ministres-du-mercr...