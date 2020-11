Conseil des ministres : Les premiers mots des ministres entrants

72 heures après la formation du nouveau gouvernement de l’acte 2 du second mandat du président Macky Sall, les nouveaux ministres se sont prononcés pour la première fois. À la sortie du Conseil des ministres de ce mercredi, devant nos confrères de la télévision nationale, ils ont donné leurs premières impressions.



Papa Amadou Ndiaye, ministre de l’Artisanat : « le président de la République a une ambition claire pour ce secteur. Nous ferons le maximum pour nous atteler à traduire cette vision », a soutenu le patron des artisans qui réclamait un poste ministériel pour leur secteur. L’ex directeur du Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD) désormais ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène Publique, Abdoulaye Sow, lui, parle de relever le défi. « Je l’apprécie avec beaucoup de responsabilités. Je prie Dieu pour que cette confiance soit traduite par des actes concrets », a encore fait savoir le vice-président de la fédération sénégalaise de football.



Membre du parti Rewmi d’Idrissa Seck nommé président du CESE, Yancoba Diattara, ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications soutient d’abord : « je remercie profondément et du fond du cœur le président Macky Sall pour avoir accepté la proposition du président Idrissa Seck de me nommer dans ce gouvernement. Je ne peux que rendre grâce à Dieu et notamment prier qu’il nous donne les capacités et les forces nécessaires pour réussir la mission qui nous est confiée ».





Démissionnaire du Pds et copté par Macky Sall pour la réunification de la grande famille libérale, Oumar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie qui n’est pas novice dans un gouvernement, confie : « je connais l’importance des mines dans le pays qui est un secteur stratégique au niveau du Pse » conclut-il.



www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Conseil-des-ministres-Le...