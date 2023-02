Conseil interministériel à Thiès: Militants et responsables politiques exigent la candidature du Président Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024 Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2023 à 11:32 | | 2 commentaire(s)| Les militants et responsables politiques, présents à l’accueil du président de la République, Macky Sall, à l’occasion de ses tournées économiques dans la région de Thiès, se disent satisfaits de ses réalisations. Voyant qu’il est dans une bonne dynamique, ils demandent au Chef de l’Etat de postuler pour un second mandat. Seulement, ils estiment que le Président Sall avec ses multiples réalisations infrastructurelles, a donné entièrement satisfaction à la région de Thiès. Personne d’autre n’est plus indiqué que lui, pour la finalisation des projets d’envergure engagés sur l’étendue du territoire sénégalais.



