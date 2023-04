Conseil interministériel sur la campagne agricole : Aly Ngouille Ndiaye promet un budget plus élevé cette année Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023 à 20:48 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Aly Ngouille Ndiaye, qui participait au Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne agricole à venir, a déclaré: "On avait investit plus de 80 milliards FCfa dans la campagne agricole 2022-2023 et dans tous les cas de figure, on ne fera pas moins cette année". Rappelant la baisse de production constatée au niveau de l’arachide durant la précédente campagne, M.Ndiaye a fait savoir que les propositions de cette réunion interministérielle seront soumises au chef de l’Etat...













