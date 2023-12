Conseil national de l'Entrepreneuriat: Abdou Karim Fofana, Ministre du Commerce, préside le lancement des activités

" Je puis vous réaffirmer ici, que l’objet du CNE, à savoir l’Entrepreneuriat, et son ambition dans l’impact social et la création d’emplois, sont d’un grand intérêt pour le gouvernement. Ces enjeux sont même au cœur de notre action, au quotidien ", à-t-il affirmé devant l'assistance composée de chefs d'entreprise, de représentants des partenaires au développement et surtout, de jeunes entrepreneurs.



Le Ministre Fofana, par ailleurs Porte-parole du Gouvernement, a aussi souligné les efforts consentis par l'État du Sénégal, en mettant en place des dispositifs d'appui et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. " Le président de la République Macky Sall a impulsé des initiatives majeures, visant à appuyer le développement du secteur privé, notamment par le renforcement des dispositifs d’appui à la création d’entreprise, à la formalisation et un meilleur accès des TPE et PME au crédit et au financement.



C’est sous ce rapport que le Chef de l’Etat a pris la décision de créer la Délégation à l’Entreprenariat Rapide pour les Femmes et les Jeunes (DER-FJ), afin d’intervenir de façon efficace, sur les questions du financement de l’entrepreneuriat, de la création d’emplois et de richesses, de l’inclusion économique et financière, de même que l’équité sociale et territoriale.



Le programme Xeyu Ndaw Ni et les autres initiatives impulsées notamment par l’ADPME, l’ANPEJ, le 3FPT, le FONGIP, participent de la même mission ", dira-t-il.



Le Ministre du Commerce a également saisi l'occasion pour inviter les jeunes à investir les créneaux peu explorés, en vue de saisir les opportunités et créer ainsi plus de richesses. " Il y a beaucoup d’activités qui peuvent permettre aux entrepreneurs de gagner beaucoup. Je vous donne l’exemple de l’oignon et de la pomme de terre. Le Sénégal importe beaucoup dans ces secteurs, parce qu’on n’a pas de magasins de stockage. Pourquoi certains d’entre vous qui sont dans l’immobilier, ne peuvent pas se lancer dans ce secteur qui peut rapporter beaucoup ’’, s’interroge Abdou Karim Fofana.



Le Ministre du Commerce d’ajouter: ‘’I l y a aussi le sel qui est fortement demandé par le Nigéria, qui l’importe de la Chine. Pourquoi ne pas investir dans ces secteurs qui rapportent beaucoup d'argent ". Abdou Karim Fofana a également invité les entrepreneurs, à s'adapter aux défis actuels, en tenant compte des nouvelles technologies devenues incontournables dans le monde des affaires.