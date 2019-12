Conseils pour utiliser le vinaigre de cidre au quotidien pour maigrir

Vous souhaitez perdre quelques kilos? Voici quelques astuces appliquées au quotidien.



Le vinaigre de cidre peut vous aider à perdre du poids et il regorge davantage de vertus santé, bien-être et beauté.



Le vinaigre de cidre favorise l'élimination des toxines, diminue la rétention d’eau, permet de se débarrasser des graisses mais aussi c’est un excellent aliment coupe-faim.



Comment ça marche?

Mélangez-le à un jus de fruits pressés fait maison (orange, pamplemousse, etc.) sans ajout de sucre, afin d'atténuer le goût. Vous pouvez aussi le boire avec du thé ou une infusion à la fin de votre repas. Ou mettez deux cuillères à café de vinaigre dans un grand verre de 200 ml ou dans une tasse de thé.

Ou encore vous pouvez l’ajouter à vos cocktails de fruits pour en consommer tout au long de la journée.



Vous pouvez également boire un grand thé ou une infusion en cas d'envie de grignotage pendant l'après-midi, ou prenez un fruit comme la pomme, l'ananas ou buvez de l’eau qui vous apportera une sensation de satiété sans calorie ingérée!



Être actif!



Soyez en activité, par exemple pensez à privilégier les trajets à pieds, ou prenez les escaliers et pas les ascenseurs, ou bien encore sortez un arrêt avant votre arrêt habituel dans les transports en commun. Une heure de ménage actif, de rangement peut aussi vous permettre de dépenser des calories!



Mam Dieng

