Constipation de l'enfant: Pensez aux légumineuses Si vous constatez que votre enfant est constipé, il est essentiel d'adapter son alimentation afin de réactiver son transit. Quels sont les symptômes de la constipation chez l'enfant et comment y remédier avec les légumineuses?



Quels sont les symptômes ?



Les symptômes de la constipation chez l'enfant peuvent être plus ou moins sévères. Une légère constipation se traduit par un mal de ventre, des difficultés à aller à la selle, une fréquence diminuée de selles, avec des douleurs lors de la défécation. Ce type de constipation est souvent la cause d'une alimentation trop pauvre en fibres et il est assez simple d'y remédier. Au contraire, si votre enfant n'est pas allé à la selle depuis une semaine ou si ses selles sont teintées de sang et qu'il vomit, il est urgent de consulter un médecin.



Optez pour les légumineuses



Pour remédier à la constipation de votre enfant, il est essentiel qu'il adopte un régime alimentaire équilibré et surtout riche en légumineuses. Les légumineuses sont riches en fibres, celles-ci sont nécessaires au bon fonctionnement des intestins. Vous pouvez ainsi lui préparer des repas à base de pois chiches, de lentilles, de haricots blancs et rouges, de pois cassés, de fèves... Les légumineuses ne sont pas toujours appréciées des enfants, n'hésitez donc pas à les cuisiner de façon à les rendre plus appétissantes : en soupes ou en beignets par exemple. Associez les légumineuses à des fruits, des légumes et une activité sportive pour encore plus d'efficacité.













