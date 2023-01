Constructions sur le poumon vert de Saly : Les jeunes détruisent tout et menacent Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2023 à 21:55 | | 2 commentaire(s)| Des jeunes ont brûlé des pneus ce lundi à Saly, barré la route et démoli des des briques, pour s’opposer au morcellement et à la déforestation du poumon vert de la station balnéaire.

Le collectif pour la sauvegarde de la forêt de Saly, accuse la Sapco de dilapider cet espace. C'est pourquoi les jeunes comptent porter plainte contre toute personne ou structure impliquée dans le dossier.

Le chef d’exploitation de Saly promet de réagir dans les prochaines heures.



