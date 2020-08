Contentieux entre Consommateurs et Orange: Les tarifs d'illimix de Sonatel revus à la baisse Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 14:16 | | 0 commentaire(s)| Le contentieux opposant l'association des consommateurs et l'opérateur téléphonique La SONATEL via sa filiale Orange Sénégal, a connu de nouveaux développements. C'est au cours d'un point de presse que Le DG de l'ARTP M.Abdoul Ly a fait l'annonce . Ce dernier n'a pas manqué de rappeler toute la procédure qui a abouti à cette entente entre l'opérateur Orange et la dite structure.

La nouvelle était attendu par les consommateurs, une diminution des tarifs des offres illimix de la SONATEL qui, aux yeux des clients d'Orange, étaient excessifs. En effet, dans ce contexte marquée par la pandémie de la Covid-19, les associations des consommateurs ont jugé anormal que l'opérateur téléphonique Orange augmente ses tarifs,et avait fait recours auprès de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, pour la revue des tarifs illimix Orange.



Finalement, après être rappelé à l'ordre suite aux plaintes, La SONATEL a accepté de recevoir ses tarifs. _Tenant compte de l'injonction relative à la suspension à titre temporaire des offres décriées ,Sonatel a proposé l'introduction sur le marché de nouvelles offres alternatives dont une dominante voix à 2200 et une autre à dominante data à 5500 F, a fait savoir le DG Abdoul Ly.



Il poursuit, qu'il est important de rappeler, qu'au profit du consommateur, les prix de deux offres décriées sont passées , pendant la période de l'instruction des plaintes, respectivement : De 1900F à 4500F et finalement à 2200F pour l'offre à dominante voix avec 50min de communication voix tous réseaux en sus et une baisse du volume data.



De 5900 à 7500 et à 5500F pour l'offre à dominante data avec 3Go de data en sus et une baisse du volume de communications voix.



A retenir que les nouvelles tarifs vont être appliqués dans les toutes prochaines heures.

