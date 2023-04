Contexte de tensions et de menaces terroristes: Me Sidiki Kaba revient sur la nécessité d'avoir une armée dotée d’une capacité d'agir Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2023 à 21:42 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba est revenu sur la nécessité d'avoir une armée qui a une capacité d'agir en ce contexte de tensions et de menaces terroristes. Pour ce faire, dit-il, il faudra s'appuyer sur une ressource humaine instruite, entrainée et disciplinée. Il a précisé le caractère loyal de l'armée républicaine et professionnelle. Et, il a surtout insisté sur son unicité.



