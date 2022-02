Contre l’homosexualité/ Imam Alioune Badara Ndao : « Cette jeunesse est venue libérer l’Etat et l’Assemblée nationale » Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 21:59 | | 0 commentaire(s)| Imam Alioune Badara Ndao, galvanise la foule de manifestants présents à la marche de « And Samm Jikko Yi ». Il précise que le Sénégal dispose de jeunes qui peuvent prendre sa défense. Cette jeunesse, dit-il, est venue libérer l’Etat et l’Assemblée nationale qui sont contraints à prendre des décisions courageuses, criminalisant l’homosexualité.



