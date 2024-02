Controverse autour de l'exclusion de l'affaire Adji Sarr - Ousmane Sonko de la Loi d'Amnistie : Silence, deals et position des députés pro-Sonko" Le récent dialogue politique au Sénégal a mis en lumière, une controverse majeure liée à la proposition de loi d'amnistie annoncée par le Président Macky Sall. Cette loi devrait couvrir les événements survenus entre 2021 et 2024, mais le ministre des Affaires étrangères, Ismaïla Madior Fall, a précisé que l'affaire Adji Sarr - Ousmane Sonko, ne serait pas incluse, malgré son occurrence dans cette période.



Le Contenu de la Loi d'Amnistie :

Selon Ismaïla Madior Fall, la loi d'amnistie cible spécifiquement les faits liés aux manifestations, excluant ainsi des affaires telles que celle impliquant Ousmane Sonko et Adji Sarr. Cependant, cette exclusion a suscité des interrogations et des inquiétudes quant à la transparence et à l'équité de cette démarche.



Silence de l'ex-PAstef de Ousmane Sonko :

Un aspect intrigant de cette situation, est le silence apparent de l'ex-PAstef (personnel de sécurité et de travail du président) d'Ousmane Sonko. Les observateurs se demandent s'il y a un accord tacite entre Ousmane Sonko et les autorités, justifiant le mutisme de ses partisans sur la question de l'amnistie. Cette absence de déclaration pourrait être interprétée comme une stratégie politique ou, au contraire, comme un signe d'un possible accord en coulisses.



Deal ou pas Deal :

La question centrale qui préoccupe de nombreux citoyens, est de savoir si un accord a été conclu entre Ousmane Sonko et le gouvernement. Les spéculations vont bon train, certains suggérant un compromis politique tandis que d'autres considèrent que l'exclusion de l'affaire Adji Sarr - Ousmane Sonko de la loi d'amnistie, est une mesure légitime pour garantir une justice équitable.



Position des députés pro-Sonko à l'Assemblée nationale :

Une autre dimension importante de cette controverse, concerne la position des députés pro-Sonko à l'Assemblée nationale. La question de savoir s'ils voteront contre l'amnistie des manifestants, en signe de protestation contre l'exclusion de l'affaire Ousmane Sonko de la loi, demeure incertaine. Cela pourrait avoir des répercussions significatives sur le climat politique du pays.



La controverse autour de l'exclusion de l'affaire Adji Sarr - Ousmane Sonko de la loi d'amnistie, soulève des questions cruciales sur la justice, la transparence et la politique au Sénégal. Le silence de l'ex-Pastef, les spéculations sur un éventuel accord et la position des députés pro-Sonko, ajoutent des nuances complexes à cette situation déjà délicate. Les prochains développements seront cruciaux, pour comprendre pleinement les enjeux et les motivations qui entourent cette décision gouvernementale.













