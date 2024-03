Convention de partenariat signée entre le Comité des Jeunes de la CNTS et la Direction de l'Emploi : Ensemble pour l'emploi des jeunes et leur employabilité Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2024 à 22:31 | | 0 commentaire(s)| Ce mercredi, une étape décisive pour l'avenir des jeunes a été franchie, avec la signature d'une convention de partenariat entre le Comité des Jeunes de la Conférence Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) et la Direction de l'Emploi. L'objectif principal de cette collaboration, est d'aider les jeunes à accéder à des emplois et à renforcer leur employabilité, en alignant leurs formations avec les besoins du marché du travail.



