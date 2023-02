Coopération : Le Sénégal et le Libéria s’associent pour renforcer la lutte contre la pêche illégale Rédigé par leral.net le Samedi 11 Février 2023 à 11:35 | | 0 commentaire(s)| Le ministre sénégalais de la Pêche et de l’Économie maritime Pape Sagna Mbaye et Emma Metieh Glassco, Directrice générale de l’Autorité libérienne des pêches et de l’aquaculture (NaFAA), ont signé le 6 février 2023, un protocole d’accord visant à promouvoir et à faciliter la coopération entre les deux pays, dans le domaine de l’inspection des activités de pêche et connexes, dans leurs eaux maritimes.

Selon les responsables, l’initiative devrait permettre de prévenir, de dissuader voire d'éliminer les pratiques de pêche illicite non déclarées et non réglementaires (INN), à terme.



Parallèlement, ce protocole d’accord est également destiné à servir à l’échange d’informations entre le Libéria et le Sénégal, sur les activités visant à renforcer la gestion des ressources halieutiques.



D’après M. Baye, la pêche INN occasionne chaque année, des pertes évaluées respectivement, à près de 155 à 200 milliards FCfa (253 à 327 millions $), dans les eaux maritimes sénégalaises et libériennes.



