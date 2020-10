Coopération sino-africaine : « Continuer de travailler main dans la main », s?engagent les présidents Sall et Jinping

Pour le 20ème anniversaire de la création du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), les présidents Macky Sall et Xi Jinping, coprésidents du Forum, s’engagent de poursuivre ensemble la coopération entre les deux pays mais aussi avec les autres pays africains.

« Grâce aux efforts conjugués de la Chine et de l’Afrique depuis 20 ans, le FCSA est devenu une plateforme importante et dynamique de dialogue collectif, un mécanisme efficace de coopération pragmatique entre les deux parties et un étendard important de la coopération sud-sud », annoncent les présidents sénégalais et chinois dans un communiqué conjoint daté du 12 octobre. De concert, ils déclarent que la Chine et l’Afrique ont « toujours placé l’homme au centre de leurs efforts, œuvré à un partenariat de coopération stratégique global de haute qualité, et coopérer dans le cadre du FCSA au bénéfice de leurs peuples ». Donnant l’exemple du sommet de Beijing du FCSA de 2018 « couronné de grand succès », les deux parties ont décidé ensemble de « construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique encore plus solide, permettant d’indiquer l’orientation pour le développement des relations sino-africaines dans l’avenir ».

Une entreprise qui est consciente des conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur l’économie mondiale. Ainsi Macky Sall et Xi Jinping s’engagent à continuer « à travailler main dans la main avec tous les membres du FCSA, dans le respect du principe d’amples consultations, de contribution conjointe et de bénéfices partagés, pour enrichir et perfectionner sans cesse le FCSA, faire valoir davantage son rôle précurseur dans le développement des relations sino-africaines, mettre en synergie les objectifs des « deux centenaires » de la Chine et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, et promouvoir la mise en œuvre sur tous les plans des acquis du Sommet Beijing et du Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19″.

Enfin, les deux présidents se disent « confiants que la prochaine conférence du FCSA prévue au Sénégal en 2021 (leur) permettra d’aller de l’avant dans les réalisations de (leurs) objectifs communs ».

