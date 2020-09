Coronavirus: Boris Johnson annonce six mois de restrictions Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 23:26 | | 0 commentaire(s)|

Boris Johnson a invité mardi les Britanniques à travailler chez eux dans la mesure du possible et annoncé une réduction des horaires d’ouverture des bars et des restaurants dans l’espoir d’enrayer la propagation du coronavirus et d’éviter une deuxième vague épidémique.



Alors que les conseillers scientifiques du gouvernement estiment que la mortalité due au COVID-19 pourrait exploser sans mesures urgentes de l’exécutif, le Premier ministre a précisé que ces nouvelles restrictions valables pour l’Angleterre pourraient rester en vigueur pendant six mois.



L’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, les autres nations du Royaume-Uni, sont autonomes en matière de santé publique et préparent des mesures similaires.



“Nous ne ménageons aucun effort pour développer des vaccins, des traitements et de nouvelles formes de dépistage de masse mais, à moins que nous constations des progrès concrets, il nous faut partir de l’idée que les restrictions que j’ai annoncées resteront peut-être en vigueur pendant six mois”, a déclaré Boris Johnson devant le Parlement.



“Je suis désolé de dire que, comme en Espagne, en France et dans de nombreux autres pays, nous sommes arrivés à un moment charnière périlleux”, a-t-il ajouté après avoir présidé dans la matinée une réunion de la cellule de crise gouvernementale Cobra.



“Nous devons agir maintenant (...) C’est ainsi que nous permettront aux gens de continuer à se rendre à leur travail, à nos magasins et nos écoles de rester ouverts, et que nous pourrons continuer à faire progresser notre pays tout en combattant le virus ensemble”, a-t-il ajouté par la suite, dans une allocution télévisée.



Quelques semaines seulement après avoir incité les Britanniques à revenir sur leur lieu de travail, Boris Johnson, qui juge désormais une deuxième vague “inévitable”, leur a recommandé de travailler de chez eux s’ils le peuvent.



“SAUVER DES VIES ET PROTÉGER LES EMPLOIS”



Il a également ordonné la fermeture à 22h00, à partir de jeudi, des pubs, bars et restaurants, où seul le service à table sera autorisé.



Le port du masque obligatoire sera étendu, les entreprises enfreignant les règles seront punies par des amendes et les contrôles individuels seront également renforcés, a poursuivi Boris Johnson.

Les écoles et les universités resteront ouvertes.



Les conseillers scientifiques du gouvernement britannique ont averti lundi que sans mesures urgentes, le nombre quotidien de contaminations par le coronavirus pourrait s’élever à 50.000 d’ici la mi-octobre.



Avec près de 42.000 morts, le Royaume-Uni est le pays européen le plus endeuillé par le COVID-19 et le cinquième au monde.



Le chef de l’opposition travailliste, Keir Starmer, a accusé mardi le gouvernement d’avoir “perdu le contrôle” de l’épidémie. “Notre système de dépistage s’est effondré au moment où nous en avions le plus besoin”, a-t-il dit.



Boris Johnson, qui veut éviter à tout prix un reconfinement total du pays, comme en mars dernier, a toutefois prévenu que de nouvelles restrictions seraient mises en place si nécessaire.



“Nous nous réservons le droit de déployer une plus grande puissance de feu, avec des restrictions encore plus sévères. Nous ne serons en mesure de l’éviter que si nos nouvelles mesures produisent des résultats et que nos comportements changent.”



“Nous n’écouterons pas ceux qui disent : laissons le virus se propager, ni ceux qui préconisent un confinement permanent”, a poursuivi Boris Johnson. “Nous prenons des mesures décisives et appropriées pour trouver un équilibre entre sauver des vies et protéger les emplois.” (Reuters)





