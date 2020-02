Coronavirus : L'Egypte débarrassée du virus

Le premier cas de Coronavirus en Afrique ne pourrait être qu’un lointain souvenir. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi que l’unique cas détecté sur le continent ne portait plus le virus.



Bien que tous les soupçons aient été dissipés, l’instance sanitaire prévoit tout de même de garder en quarantaine le patient pour quatorze jours de plus. Un délai qui sera consacré à des nouveaux tests pour s’assurer qu’il a totalement recouvré la santé, précise l’OMS.



L’homme dont l’identité n’a pas été dévoilée avait été repéré à l’aéroport international du Caire, en Egypte, la semaine dernière, et confirmé comme le premier porteur du virus en Afrique. Depuis, aucun autre cas n’a été confirmé.



L’Afrique, dont les infrastructures sanitaires sont parfois limitées, reste néanmoins sur ses gardes pour éviter l’introduction de ce virus qui donne du fil à retordre au géant chinois.